Ille-et-Vilaine L’association Saint Germain en Jambes organise sa 2ème édition de ses courses natures à l’occasion de la fête nationale à St-Germain-en-Coglès. 9h – Randonnée pédestre sur un parcours balisé d’environ 10 Km 9h30 – Le Défi des Agonisants (14 km – dénivelé + 260m) en une seule boucle composés de 80% de chemins.

9h45 – Le Ptit Défi (sans chrono mais avec classement – dénivelé + 90m)

Récompenses aux trois premiers (hommes et femmes) au scratch pour les deux courses. Kinder trail (pour les enfants) :

11h30 – 1450 m

