**Course Nature de la Presqu'île – 2e édition**

Running club Croisicais

Découvrez Le Croisic autrement…

* Course Nature de la Presqu'île. 14,3 km
* Course nature découverte – La Pierre Longue. 5,7 km.

Ouvert à tous, à partir de 16 ans.

Départ Stade Constant-Germon – 9h30.

Rue de Kervenel
Stade Constant Germon
44490 Le croisic
Le croisic
Loire-Atlantique

