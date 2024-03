COURSE NATURE PASCAL KONECNY COSD ATHLÉTISME St Dizier Saint Dizier, dimanche 30 juin 2024.

COURSE NATURE PASCAL KONECNY Le COSD ATHLETISME de Saint Dizier, organise le 30 juin 2024 sa course nature. C’est une course Hors Stade de 11.2 km dont le départ sera donné à proximité du Stade Charles Jacquin – Rue André Ch… Dimanche 30 juin, 10h00 COSD ATHLÉTISME St Dizier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-30T10:00:00+02:00 – 2024-06-30T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-30T10:00:00+02:00 – 2024-06-30T12:30:00+02:00

Le départ de la Course Principale sera donné à 10h30 . La manifestation pédestre est interdite à tous engins à roue(s), hors ceux de l’organisation ou acceptés par celle-ci, et aux animaux. La course ne dispose d’aucun label de la FFA. Ouverte aux catégories à partir de U18.

Une Course Jeune aura lieu le même jour à 12h00 . Parcours de 2 km avec départ et arrivée sur le Stade Charles Jacquin. Ouverte aux catégories à partir de U14.

Ainsi qu’une Marche & Marche Nordique, départ 10h00. Sur le même parcours que la course principale – Ouverte aux catégories à partir de U14, sans classement .

DEPART – ARRIVEE – RAVITAILLEMENT

Départ de la Marche/Marche Nordique, de la Course Nature et de la Course Jeune rue André Chénier devant le stade Charles Jacquin.

Arrivée des 3 épreuves sur la piste du stade Charles Jacquin.

VESTAIRE – RAVITAILLEMENT

Mise à disposition de vestiaires, douches et sanitaires du stade Charles Jacquin pendant la durée de la compétition. Chaque participant s’engage à respecter le matériel et la propreté des lieux.

Un ravitaillement est prévu à mi-parcours de la Marche/Marche Nordique et de la Course Nature Pascal Konecny.

CLASSEMENT & RECOMPENSES

Récompenses aux 3 premiers scratch Hommes et Femmes.

Pour la course principale, les catégories d’âge donneront lieu à un classement séparé conformément au règlement FFA. Récompenses aux 1ers H & F de chaque catégories (catégories U18 à Master).

Pas de cumul des récompenses.

COSD ATHLÉTISME St Dizier Stade Charles Jacquin, Saint-Dizier, France, 52100 Saint Dizier Saint Dizier 52100 [{« type »: « link », « value »: « https://www.protiming.fr/runnings/detail/7239 »}]

course trail

Illustration pour l’événement COURSE NATURE PASCAL KONECNY