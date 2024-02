COURSE NATURE MAUMUSSON Vallons-de-l’Erdre, dimanche 17 mars 2024.

COURSE NATURE MAUMUSSON Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Participez à la course nature de Maumusson, dans un espace préservé et des sentiers ludiques.

Participez à la course nature de Maumusson, dans un espace préservé et des sentiers ludiques. Une course nature et familiale sans classement, idéale pour le balade et le loisir de courir chacun à son rythme.

La course nature Maumusson se déroule sur 2 parcours de chemins et routes, avec quelques passages à travers des champs.

Différents parcours :

400 m avec obstacles pour les de 7 ans avec adultes

1 à 2 kms avec obstacles pour les 7 à 15 ans

18 kms ou 8 kms pour les adultes

Marche de 14 kms ou 8 kms.

Ouverture des inscriptions à 8h. 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17

Étang de la Fontaine aux merles

Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire coursenaturemaumusson@gmail.com

L’événement COURSE NATURE MAUMUSSON Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2024-02-20 par eSPRIT Pays de la Loire