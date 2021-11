Orry-la-Ville Orry-la-Ville 60560, Orry-la-Ville Course nature “l’Orry Night” Orry-la-Ville Orry-la-Ville Catégories d’évènement: 60560

2021-12-11 17:30:00 – 2021-12-11

Le départ est prévu pour 17h30. Inscriptions jusqu’au 10 décembre. contact@orrygeoise.fr +33 6 71 61 58 59 L’Orrygeoise Night aura lieu cette année sur la place de l’abbé Clin. Course nocturne mixte village et bois d’une boucle de 5km ou deux boucles pour 10km. “Corrida des allumés” non chronométrée, arrivée festive sur la place.

