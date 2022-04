Course nature : les 6 heures du 6 Champagnole Champagnole Catégories d’évènement: Champagnole

Champagnole Jura Au profit des blessés des armées.

Départ des courses à 8h30 à partir de 16 ans.

La pasteur : course de 1h, seul ou relais.

La Victor Hugo : course de 2h, seul ou relais.

La rouget : course de 3h, seul ou relais.

Facebook : @6eRMAT https://even-outdoor.com/courses/ Au profit des blessés des armées.

Facebook : @6eRMAT Champagnole

