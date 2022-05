Course nature L’éco Lié Plouguenast-Langast Plouguenast-Langast Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Course nature L'éco Lié Plouguenast-Langast, 26 mai 2022

– 9h30 : Course nature 10 km 
– 11h00 : course nature 5 km (inscription klikego)
– 11h45 : course nature Familles 1km (inscription sur place)
A partir de 14h00 : triathlon nature : course à pied (2,5km) – kayak (0,5km) – VTT (5km). En binôme jeune (CM – collège +adulte), par séries de 20 (matériel fourni), inscriptions sur klikego
14h30 : départ de la randonnée de 10 km (inscription sur place à partir de 13h30.
Restauration sur place- Possibilité de pique-niquer.

+33 7 83 39 49 84

