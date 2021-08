Laize-Clinchamps Laize-Clinchamps Calvados, Laize-Clinchamps Course nature Laize-Clinchamps Laize-Clinchamps Catégories d’évènement: Calvados

Laize-Clinchamps Calvados Laize-Clinchamps Course nature conviviale d’environ 10 km, avec quelques bosses, et un revêtement varié gravier/terre/route/herbe. Souvenir pour tous les participants, ambiance garantie.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Laize-Clinchamps Autres Lieu Laize-Clinchamps Adresse Ville Laize-Clinchamps lieuville 49.08382#-0.38109