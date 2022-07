Course nature La Villersoise à Villers-Bocage Villers-Bocage Villers-Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Villers-Bocage

Course nature La Villersoise à Villers-Bocage Villers-Bocage, 28 août 2022, Villers-Bocage. Course nature La Villersoise à Villers-Bocage

Rue Saint Martin Stade Villers-Bocage Calvados Stade Rue Saint Martin

2022-08-28 – 2022-08-28

Stade Rue Saint Martin

Villers-Bocage

Calvados Venez participer à la Villersoise, une couse nature autour de Villers-Bocage, proposant deux parcours de 5,5 et 11 kms, avec 95 % de chemins. Lots et tombola prévue pour les participants. Inscription en ligne ou sur place. Venez participer à la Villersoise, une couse nature autour de Villers-Bocage, proposant deux parcours de 5,5 et 11 kms, avec 95 % de chemins. Lots et tombola prévue pour les participants. Inscription en ligne ou sur place. http://normandiecourseapied.com/ Venez participer à la Villersoise, une couse nature autour de Villers-Bocage, proposant deux parcours de 5,5 et 11 kms, avec 95 % de chemins. Lots et tombola prévue pour les participants. Inscription en ligne ou sur place. Go-Photos.com

Stade Rue Saint Martin Villers-Bocage

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-Bocage Autres Lieu Villers-Bocage Adresse Villers-Bocage Calvados Stade Rue Saint Martin Ville Villers-Bocage lieuville Stade Rue Saint Martin Villers-Bocage Departement Calvados

Villers-Bocage Villers-Bocage Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-bocage/

Course nature La Villersoise à Villers-Bocage Villers-Bocage 2022-08-28 was last modified: by Course nature La Villersoise à Villers-Bocage Villers-Bocage Villers-Bocage 28 août 2022 Rue Saint Martin Stade Villers-Bocage Calvados

Villers-Bocage Calvados