Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach, Moselle COURSE NATURE LA RONDE DES BELVEDERES- 11,50 KM Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

Moselle

COURSE NATURE LA RONDE DES BELVEDERES- 11,50 KM Freyming-Merlebach, 14 novembre 2021, Freyming-Merlebach. COURSE NATURE LA RONDE DES BELVEDERES- 11,50 KM Freyming-Merlebach

2021-11-14 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-14

Freyming-Merlebach Moselle Freyming-Merlebach 12 EUR Le Freyming-Merlebach Athlétic Club (FMAC) organise le 14 novembre 2021 à 10h00 la première édition de sa nouvelle course nature “La Ronde des Belvédères”.Un nouveau parcours de 11,5 km à travers la forêt du Warndt et la carrière Barrois, richesses du patrimoine local. Le Pass-sanitaire est obligatoire.

Départ à 10h00 de l’école Reumaux, rue du Wiselstein à Freyming-Merlebach. Inscriptions

en ligne sur : https://www.chronometrage.com/evenement/la-ronde-des-belvederes-2021

par courrier avant le 11 novembre

sur place le jour de la course de 8h00 à 9h30. eddie.willig@gmail.com +33 7 86 43 64 10 FMAC

Freyming-Merlebach

dernière mise à jour : 2021-11-05 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

Détails Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach, Moselle Autres Lieu Freyming-Merlebach Adresse Ville Freyming-Merlebach lieuville Freyming-Merlebach