Loire-Atlantique Organisée par l’association sportive de Montoir-de-Bretagne Team 3D, en partenariat avec l’Amicale du personnel communal de La Plaine-sur-mer.

Deux circuits sont proposés pour cette première édition sur la commune: « La Planais » de 13km (solo à partir de 16 ans) et « Le Grand Plainais » de 26km (en solo à partir de 18 ans ou relais à partir de 16 ans). Course Nature – 1ere édition amicale.laplainesurmer@gmail.com derrière l’Espace Sports et Loisirs Village départ au niveau du tettain des Cirques, La Plaine-sur-Mer

