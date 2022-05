Course nature “La Lucien Le Mouel” La Motte, 11 juin 2022, La Motte.

Course nature “La Lucien Le Mouel” La Motte

2022-06-11 – 2022-06-11

La Motte Côtes d’Armor

Randonnée pédestre, circuits de 10km et 18km à partir de 13h30.

Course enfants à 16h30, gratuite.

En nouveauté, course nature de 18 km, départ à 17h30 et course nature de 10 km.

A 17h45, course pour tous de 5km. Retrait des dossards à partir de 16h.

ca.trotte.a.la.motte@gmail.com http://www.klikego.com/

Randonnée pédestre, circuits de 10km et 18km à partir de 13h30.

Course enfants à 16h30, gratuite.

En nouveauté, course nature de 18 km, départ à 17h30 et course nature de 10 km.

A 17h45, course pour tous de 5km. Retrait des dossards à partir de 16h.

La Motte

dernière mise à jour : 2022-05-10 par