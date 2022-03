Course nature la Bourmontaise Parc des Roches Bourmont Catégories d’évènement: Bourmont

Parc des Roches, le dimanche 5 juin à 10:00

**Le départ de la course sera donné à 10h sur la place de l’hôtel de ville de Bourmont**. Le parcours qui s’étendra sur 10 km avec D+/244, sera l’occasion pour les participants de découvrir le Parc des roches et le massif forestier de Bourmont dans une ambiance sportive! Alors, prêts à relever le défi?

Pré-inscription 8€ / le jour-même 10€, course limitée à 300 participants, certificat médical ou licence FFA.

