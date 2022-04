COURSE NATURE ENTRE PLAGES ET CHEMINS CREUX Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet Loire-Atlantique Entre plage et chemin creux 3 circuits proposés : 31km, 21km et 9km empruntant les chemins de randonnées, portions de plage et sentiers côtiers Village sur la dune du port d’échouage / départ et arrivée du port d’échouage nouveauté 2022 : marche nordique et dynamique de 9km Informations et inscriptions sur le site de l’association Courir ensemble Pornichet Courses pédestres ouvertes à tous contact@courir-pornichet.fr +33 6 07 63 85 11 http://www.courir-pornichet.fr/ Entre plage et chemin creux 3 circuits proposés : 31km, 21km et 9km empruntant les chemins de randonnées, portions de plage et sentiers côtiers Village sur la dune du port d’échouage / départ et arrivée du port d’échouage nouveauté 2022 : marche nordique et dynamique de 9km Informations et inscriptions sur le site de l’association Courir ensemble Pornichet Pornichet

