Course Nature Entre Lande et Océan, 10 avril 2021-10 avril 2021, Quiberon.

Course Nature Entre Lande et Océan 2021-04-10 – 2021-04-10 Camping de Kerné Côte Sauvage

Quiberon Morbihan Quiberon Morbihan

8 Dès 14h30. Courses natures de 10 & 20km par les chemins de la lande et la Côte Sauvage. Inscriptions seulement en ligne sur Klikego , avant le 9 avril 2021 à 17h. En raison du contexte sanitaire actuel, le public n’est pas autorisé sur le site. Départ-arrivée du Camping de Kerné à Quiberon. Les deux parcours sont identiques sur les 7 premiers km. Pour le 20km : départ 14h30. Les 10 derniers km empruntent le sentier côtier et sont donc plus techniques. Pour le 10 km : départ 14h45. Terrain plus roulant et moins difficile dans sa fin de parcours. Pour plus d’informations, consultez leur site internet : ici

+33 6 79 77 22 54

Dès 14h30. Courses natures de 10 & 20km par les chemins de la lande et la Côte Sauvage. Inscriptions seulement en ligne sur Klikego , avant le 9 avril 2021 à 17h. En raison du contexte sanitaire actuel, le public n’est pas autorisé sur le site. Départ-arrivée du Camping de Kerné à Quiberon. Les deux parcours sont identiques sur les 7 premiers km. Pour le 20km : départ 14h30. Les 10 derniers km empruntent le sentier côtier et sont donc plus techniques. Pour le 10 km : départ 14h45. Terrain plus roulant et moins difficile dans sa fin de parcours. Pour plus d’informations, consultez leur site internet : ici

Droits gérés