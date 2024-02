Course Nature du Valais ! Quartier Cesson Saint-Brieuc, samedi 23 mars 2024.

L’APAJH des Côtes d’Armor et le DAME du Valais (Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif) organisent une course inclusive, une marche sportive et solidaire et un trail découverte à partir de 15h00.

Rendez vous à 15h30 pour la marche de 6km et pour la course inclusive.

Rendez à 16h00 pour le trail découverte de 12km.

Inscription pour le trail sur klikego Inscription sur place pour la marche et la course inclusive. .

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23 16:00:00

Quartier Cesson 3 Rue des Champs au Duc

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne dameduvalais@apajh22-29-35.org

