Course nature des 7 clochers Terrain de la providence Le Dorat, dimanche 1 septembre 2024.

Course pédestre nature ouverte à tout public sur présentation d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition ou d’une licence d’athlétisme. Trois parcours sont proposés: 6 kms pour le plaisir ou la découverte de la course à pieds sur 2 boucles 50% route et 50% chemin(ancienne voie de chemin de fer), 10 kms pour ceux qui veulent tester leur capacité face à d’autres coureurs, premier pas dans la compétition avec 85% de chemins et 15% route, et pour les plus chevronnés 23kms avec 85% chemins et 15% route avec un petit dénivelé, environ 180M. Ravitaillement sur le parcours pour toutes les courses et à l’arrivée. Grande nouveauté cette année, nous vous proposons une randonnée de 12kms sur nos chemins avec le soutien de l’association « les marcheurs à pieds d’Oradour ». 5 5 EUR.

Début : 2024-09-01 07:30:00

fin : 2024-09-01 12:30:00

Terrain de la providence Avenue de Lattre de Tassigny

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine pascapledorat@gmail.com

