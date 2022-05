Course moto trial les 3 jours de la Truyère

2022-10-29 – 2022-10-29 Cette compétition internationale de moto trial se déroulera à Entraygues sur Truyère dans le Nord-Aveyron. L’épreuve regroupera plus de 300 pilotes Européens et sera la finale du Trophée de France des Classiques de Trial 2022. Programme en cours de réalisation Le Trial Club Saint Mamet organisera les 29, 30 et 31 octobre prochains, la 7ème Edition des 3 Jours de la Truyère, aussi appelée L’Hivernale des Trialistes. Accueil Cette compétition internationale de moto trial se déroulera à Entraygues sur Truyère dans le Nord-Aveyron. L’épreuve regroupera plus de 300 pilotes Européens et sera la finale du Trophée de France des Classiques de Trial 2022. Programme en cours de réalisation OFFICE DE TOURISME DU CANTON D’ENTRAYGUES SUR TRUYERE dernière mise à jour : 2022-03-29 par

