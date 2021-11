Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher, Montoire-sur-le-Loir Course – marche pour le Téléthon à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Montoire-sur-le-Loir Course à pied ouverte à tous. Boucle d’1,3 km, en marchant ou en courant. Choisissez votre horaire, votre distance, votre rythme, le principal est de faire monter la cagnotte pour le Téléthon . Il suffit de faire un don pour l’AFM Téléthon.

Préparez vos vos baskets ! Arrivée finale, place de la mairie avec si possible tous les participants. Un accessoire réfléchissant pour les coureurs de nuit. Participez au téléthon à #MontoiresurleLoir du vendredi 3 décembre 23h au samedi 4 décembre 11h00. +33 2 54 85 00 29

Pixabay

