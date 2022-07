Course, marche et VTT pour le Téléthon à Castres Castres Castres Catégories d’évènement: Aisne

Aisne Castres Une date à retenir dans votre agenda : le dimanche 18 septembre à Castres à partir de 8 heures !

30 km ou 50 km en VTT, 10 km en marche ou 10 km de course… il y en aura pour tous les goûts et pour la bonne cause !

mairie.castres@wanadoo.fr

