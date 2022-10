COURSE MARCEL KIEFER Hussigny-Godbrange Hussigny-Godbrange Catégories d’évènement: Hussigny-Godbrange

Meurthe-et-Moselle Hussigny-Godbrange 39ème édition de la course « Marcel Kiefer » .

Plusieurs parcours (6, 13 et 21 km), marche de 10km (départ à 9h) et courses pour enfants.

Départs à 10h pour les 13 et 21 km et à 10h15 pour le 6 km.

Inscriptions sur : www.gotiming.fr (pas d’inscriptions sur place) – Retrait des dossards à la salle des sports le 5 novembre de 9h à 12h et de 14h à 18h. Accueil OMS Hussigny-Godbrange

