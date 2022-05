COURSE MARCEL KIEFER Hussigny-Godbrange Hussigny-Godbrange Catégories d’évènement: 54590

Hussigny-Godbrange

COURSE MARCEL KIEFER Hussigny-Godbrange, 6 novembre 2022, Hussigny-Godbrange. COURSE MARCEL KIEFER Salle des sports Rue des Tilleuls Hussigny-Godbrange

2022-11-06 – 2022-11-06 Salle des sports Rue des Tilleuls

Hussigny-Godbrange 54590 Hussigny-Godbrange Semi-marathon “Marcel Kiefer” avec plusieurs parcours. Accueil Challenge Trail du Pays Haut

Salle des sports Rue des Tilleuls Hussigny-Godbrange

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: 54590, Hussigny-Godbrange Autres Lieu Hussigny-Godbrange Adresse Salle des sports Rue des Tilleuls Ville Hussigny-Godbrange lieuville Salle des sports Rue des Tilleuls Hussigny-Godbrange Departement 54590

Hussigny-Godbrange Hussigny-Godbrange 54590 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hussigny-godbrange/

COURSE MARCEL KIEFER Hussigny-Godbrange 2022-11-06 was last modified: by COURSE MARCEL KIEFER Hussigny-Godbrange Hussigny-Godbrange 6 novembre 2022 54590 Hussigny-Godbrange

Hussigny-Godbrange 54590