Orgon 13660 Course Ligue PACA organisée par le Club Taurin La Bouvine.

Manades : Agu, Coulet et Richebois. Course Ligue PACA aux arènes d’Orgon. +33 4 90 73 36 11 Course Ligue PACA organisée par le Club Taurin La Bouvine.

