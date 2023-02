Course – Les foulées d’Autheuil-en-Valois Autheuil-en-Valois Autheuil-en-Valois Catégories d’Évènement: AUTHEUIL EN VALOIS

Oise

Course – Les foulées d’Autheuil-en-Valois, 26 mars 2023, Autheuil-en-Valois Autheuil-en-Valois. Course – Les foulées d’Autheuil-en-Valois Autheuil-en-Valois Oise

2023-03-26 09:30:00 – 2023-03-26 Autheuil-en-Valois

Oise Autheuil-en-Valois 6 Pour soutenir les associations « Dans les yeux de Gabrielle » et « l’AFSR », rendez-vous pour la 2nde édition des foulées d’Autheuil-en-Valois le 26 mars 2023.

Inscrivez-vous sur adeorun.com pour la course de 5km qui débutera à 9h30 ou celle de 10km qui débutera à 10h30.

Parking fleché.

Ravitaillement mi parcours du 10 kms.

Ravitaillement final pour les 2 courses.

Cadeaux finishers.

Inscription sur place possible jusqu’à 30 mn avant chaque course si nombre de 50 et 100 coureurs pas atteints pour les 2 distances. https://les-foulees-d-autheuil-en-valois.adeorun.com/infos Autheuil-en-Valois

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: AUTHEUIL EN VALOIS, Oise Autres Lieu Autheuil-en-Valois Adresse Autheuil-en-Valois Oise Ville Autheuil-en-Valois Autheuil-en-Valois lieuville Autheuil-en-Valois Departement Oise

Autheuil-en-Valois Autheuil-en-Valois Autheuil-en-Valois Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autheuil-en-valois autheuil-en-valois/

Course – Les foulées d’Autheuil-en-Valois 2023-03-26 was last modified: by Course – Les foulées d’Autheuil-en-Valois Autheuil-en-Valois 26 mars 2023 Autheuil-en-Valois Autheuil-en-Valois Oise Oise

Autheuil-en-Valois Autheuil-en-Valois Oise