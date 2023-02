Course les Crêtes Vosgiennes Orbey Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin EUR Epreuve mythique dans le monde de la course à pieds, la course des crêtes vosgienne saura satisfaire tout type de coureur. L’intégralité du parcours emprunte des sentiers pittoresques (GR5) et offre une vue imprenable sur les Vosges et la plaine d’Alsace. Forêts et lacs d’altitude, hautes-chaumes et tourbières…la course offre un condensé de ce que les Hautes-Vosges ont de plus beau. Sans oublier la Vosgienne, la vache locale, qui ne manquera pas de vous encourager ! Le Spiridon Club d’Alsace et son équipe organisent les Crêtes Vosgiennes depuis 1996 reprenant l’organisation créée en 1976 par Luc Marlier et l’Entente Colmar Athlétisme. Les Crêtes : 33km avec plus de 1200 mètres de dénivelé

Les Mini-Crêtes : 13km avec plus de 450 mètres de dénivelé

Un Relais de 2 coureurs : sur le 33 km : Markstein – Col de la Schlucht – Lac Blanc Le relais de 2 coureurs est une nouveauté, afin de permettre d’adapter les formats à un plus grand nombre de coureurs. Course de montagne mythique sur les crêtes vosgiennes. +33 3 89 78 22 78 Orbey

