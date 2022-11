Course : Les Colberyennes Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schirmeck

Course : Les Colberyennes Schirmeck, 2 avril 2023, Schirmeck. Course : Les Colberyennes

Avenue de la Gare Schirmeck Bas-Rhin

2023-04-02 09:00:00 – 2023-04-02 Schirmeck

Bas-Rhin Schirmeck EUR Caractéristiques et départs des circuits : 9h30 : 13km D+ 436 m – 10h : 21.1km D+ 756 m

Participation : Epreuves ouvertes aux licenciés et non licenciés

Retrait des dossards : Les coureurs ayant effectué une préinscription avant le jeudi 17 mars minuit et/ou le 23 mars minuit pourront retirer leurs dossards le dimanche 27 mars à partir de 8h à la salle des fêtes de Schirmeck.

Certificat médical : obligatoire avec la mention « non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition » +33 6 26 97 53 62 Schirmeck

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Schirmeck Autres Lieu Schirmeck Adresse Avenue de la Gare Schirmeck Bas-Rhin Ville Schirmeck lieuville Schirmeck Departement Bas-Rhin

Schirmeck Schirmeck Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schirmeck/

Course : Les Colberyennes Schirmeck 2023-04-02 was last modified: by Course : Les Colberyennes Schirmeck Schirmeck 2 avril 2023 Avenue de la Gare Schirmeck Bas-Rhin Bas-Rhin Schirmeck

Schirmeck Bas-Rhin