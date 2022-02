Course : Le Relais des Cathédrales Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Course : Le Relais des Cathédrales Reims, 8 mai 2022, Reims.

2022-05-08 09:00:00

Reims Marne Course pédestre chronométrée individuelle, en relais x4 , relais x2 pour relier Reims à Châlons en Champagne via principalement la coulée verte du canal de la Marne. 3 villages relais ou étape au 10ème, 30ème et 38ème km soit à Sillery, Sept Saulx et Condé sur Marne. Marche solidaire de 7 et 10 km départ du Grand Jard à Châlons en Champagne. Épreuve en partenariat avec la Ligue Marne contre le Cancer. association.sport.3s@gmail.com https://www.association-sport-3s.fr/ Rue Ambroise Petit Basilique Saint-Remi Reims

