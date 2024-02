Course « Le dernier Millésime » Barzy-sur-Marne, dimanche 14 avril 2024.

Qui sera prêt à relever les boucles de la course « Le dernier Millésime ? Amis sportifs venez-vous défier sur le coteau de Barzy-sur-Marne. Une invitation à découvrir notre vignoble de champagne avec le champagne Faÿ Michel

CONCEPT DE LA COURSE Réaliser la boucle de 8 km dans un temps imparti (Le temps vous sera donné très prochainement sur le site ) , en cas de réussite vous pouvez enchaîner une boucle supplémentaire ; en cas d’échec votre course s’arrête là !

Les plus performants pourront faire 4 boucles maximum .

Qui sera prêt à relever le défi ?

Nouveauté possibilité de faire par équipe en relais…

Suivez l’actualité et prenez connaissance du règlement sur la page facebook du champagne Faÿ

Inscription en ligne obligatoire https://www.champagne-fay.fr/vin-de-champagne-actualites-LE-DERNIER-MILLESIME—COURSE-INDIVIDUELLE-OU-EN-EQUIPE-fr-109.html

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

21 Rue Pasteur

Barzy-sur-Marne 02850 Aisne Hauts-de-France

