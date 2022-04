Course Le Défi Vert Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer, le samedi 30 avril à 11:30

Epreuve sportive utilisant les parcours GR et les parcs de Bordeaux Métropole,durant 2 jours (30 avril et 1er mai). Des épreuves du raid du “Défi Vert” se déroulent à Cenon : **Samedi 30 avril :** * 11h30 : Course d’obstacle au parc du Cypressat * Liaison vélo après repas * 14h00 : Course à pied (5 000 m) et tir à l’arc à Palmer Esprit d’équipe, la nature, la convivialité, la découverte, du multisport, la soldarité, la musique…. Participez à cet évènement ! Contact / Renseignements : ————————– [**les toqués de la dalle**](http://lestoquesdeladalle.fr/defi-vert)

Tarif : 75 € / personne

L’association les toqués de la dalle organise un raid convivial “le Défi Vert”, course sportive en doublette ou solo, au fil des parcs de l’agglomération Bordelaise. Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer 1 rue aristide Briand, 33150 cenon Cenon Gironde

