Course L’Aydienne Aydie, 9 juillet 2022, Aydie.

Course L’Aydienne Aydie

2022-07-09 16:00:00 – 2022-07-09

Aydie Pyrénées-Atlantiques Aydie Pyrénées-Atlantiques

12 12 EUR A l’occasion des Fêtes d’Aydie, l’association l’Aydienne vous propose :

16h : marche de 8 km (chronométrée et non chronométrée).

16h30 : trail de 12km.

16h30 : course de 6km.

Certificat médical obligatoire (sauf pour la marche non chronométrée).

Inscriptions par mail ou sur place à partir de 15h.

Sport & Fiesta : continuez dans la foulée avec la soirée Ambiance Sud. Tapas & Madiran organisée par le comite des Fêtes.

Douches sur place.

Récompenses pour tous.

Venez nombreux !

CDF Aydie

Aydie

