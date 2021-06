Course Landaise Orthez, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Orthez.

Course Landaise 2021-07-25 21:00:00 – 2021-07-25 Avenue du Pesqué Arènes du Pesqué

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Proposée par le Club Taurin du Pesqué.

Un spectacle hors du commun, varié, pétillant, avec la prestigieuse cuadrilla de Christophe Dussau, emmenée par le champion de France en titre des écarteurs Cyril Dunouau

De plus le public aura la chance et le plaisir de voir évoluer l’écarteur local de Sallespisse, Thomas Marty ! Nul doute de la motivation de l’écarteur béarnais qui aura à cœur d’enflammer le public orthézien. Michel Agruna a toujours découvert et fait confiance aux jeunes, Jean Ducassou, Julien Guillé et Fabien Gontero sont les valeurs montantes de la Course Landaise.

Pour les sauts nous retrouverons le triple champion de France Fabien Napias qui effectuera son grand retour dans la course landaise.

Il faudra compter aussi sur les hommes en blanc, Jean François Deyris, Serge Junca et le Maitre cordier Bernard Lansaman.

