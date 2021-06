Course Landaise – Ganaderia Armagnacaise Séméac, 15 août 2021-15 août 2021, Séméac.

Course Landaise – Ganaderia Armagnacaise 2021-08-15 17:00:00 – 2021-08-15

Séméac Hautes-Pyrénées Séméac

COURSE LANDAISE

Ganadéria ARMAGNACAISE

Cuadrilla Bastien MOITY

Spectacle sportif et traditionnel tout public .

Entrée : 11€ à partir de 16 ans

Venez vibrer aux exploits des écarteurs et sauteurs landais !

A Séméac, dans l’agglomération tarbaise, les Fêtes des Padouens sont l’occasion de proposer, au coeur de la Bigorre, une course landaise formelle, dans la plus pure des traditions : le risque et l’élégance, l’émotion et la musique, le sport et la fête.

A la fois sport de compétition et spectacle traditionnel haut en couleurs, la course landaise est une passion propre à la Gascogne.

L’homme (ou la femme…) et la bête en sont les acteurs principaux : L’écarteur allie art et courage pour feinter la vache, le sauteur s’envole avec élégance au dessus d’elle. La vache, quant à elle, est un animal sauvage mais elle connaît le jeu de l’arène et ses qualités de « coursière » sont à la base de la réussite.

+33 6 60 52 29 71

COURSE LANDAISE

Ganadéria ARMAGNACAISE

Cuadrilla Bastien MOITY

Spectacle sportif et traditionnel tout public .

Entrée : 11€ à partir de 16 ans

dernière mise à jour : 2021-06-24 par