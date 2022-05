Course landaise Festival

2022-08-22 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-22 “Vêtu d’un pantalon blanc, d’un boléro coloré, brodé de paillettes dorées ou argent, l’écarteur se place au centre de l’arène.

Il appelle la vache qui fonce alors sur lui au galop.

Au dernier moment, par un mouvement du corps, l’homme pivote sur lui-même et fait passer la tête de la vache au creux de ses reins. Il existe plusieurs types d’écarts.

Les plus connus sont la feinte et l’écart précédé d’un saut d’appel, destiné à « faire fuler » la vache (provoquer sa charge).

On distingue les écarts « en dedans » (l’écarteur n’est pas protégé par le teneur de corde), des écarts extérieurs avec protection. Si l’écarteur ne réalise pas sa figure dans le bon tempo, il peut être victime d’une tumade (choc donné par la tête de la vache).” Textes : http://www.courselandaise.org Course Festival

CUADRILLA Christophe DUSSAU

