Course Landaise et jeux d’arènes Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Course Landaise et jeux d’arènes Saint-Sever, 1 septembre 2022, Saint-Sever. Course Landaise et jeux d’arènes

Arènes Henri Capdeville Place de Morlanne Saint-Sever Landes Place de Morlanne Arènes Henri Capdeville

2022-09-01 21:30:00 – 2022-09-01

Place de Morlanne Arènes Henri Capdeville

Saint-Sever

Landes Saint-Sever 5 5 EUR Après une course-landaise de la ganaderia Maynus en 1ère partie avec des écarteurs et des sauteurs, découvrez en 2ème partie des jeux d’arènes pour tous : veau pour les enfants, course d’ânes, toro de fuego… Après une course-landaise de la ganaderia Maynus en 1ère partie avec des écarteurs et des sauteurs, découvrez en 2ème partie des jeux d’arènes pour tous : veau pour les enfants, course d’ânes, toro de fuego… +33 6 07 96 64 18 Après une course-landaise de la ganaderia Maynus en 1ère partie avec des écarteurs et des sauteurs, découvrez en 2ème partie des jeux d’arènes pour tous : veau pour les enfants, course d’ânes, toro de fuego… Francis Lafargue

Place de Morlanne Arènes Henri Capdeville Saint-Sever

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Sever Other Lieu Saint-Sever Adresse Saint-Sever Landes Place de Morlanne Arènes Henri Capdeville Ville Saint-Sever lieuville Place de Morlanne Arènes Henri Capdeville Saint-Sever Departement Landes

Saint-Sever Saint-Sever Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sever/

Course Landaise et jeux d’arènes Saint-Sever 2022-09-01 was last modified: by Course Landaise et jeux d’arènes Saint-Sever Saint-Sever 1 septembre 2022 Arènes Henri Capdeville Place de Morlanne Saint-Sever Landes

Saint-Sever Landes