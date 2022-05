Course Landaise Dax Dax Catégories d’évènement: 4099

Dax

Course Landaise Dax, 26 juin 2022, Dax. Course Landaise Arènes 80 rue des Arènes Dax

2022-06-26 16:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 Arènes 80 rue des Arènes

Dax 4099 22 22 EUR Organisé par le Club taurin du pays dacquois.

12 h: Repas animé par le groupe jazz band XL Sounds.

16 h: Course landaise , animation musicale Harmonie de Castets. Organisé par le Club taurin du pays dacquois.

12 h: Repas animé par le groupe jazz band XL Sounds.

16 h: Course landaise , animation musicale Harmonie de Castets. Organisé par le Club taurin du pays dacquois.

12 h: Repas animé par le groupe jazz band XL Sounds.

16 h: Course landaise , animation musicale Harmonie de Castets. Arènes 80 rue des Arènes Dax

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: 4099, Dax Autres Lieu Dax Adresse Arènes 80 rue des Arènes Ville Dax lieuville Arènes 80 rue des Arènes Dax Departement 4099

Dax Dax 4099 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Course Landaise Dax 2022-06-26 was last modified: by Course Landaise Dax Dax 26 juin 2022 4099 Dax

Dax 4099