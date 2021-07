Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains, Landes Course Landaise à Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains

Course Landaise à Eugénie-les-Bains 2021-08-08 17:00:00 – 2021-08-08 19:00:00

Eugénie-les-Bains Landes Eugénie-les-Bains 5 5 EUR Le Comité des Fêtes d’Eugénie les Bains organise sa course landaise avec la Ganaderia Deyris et la Cuadrilla Avignon avec l’Harmonie des Petites Landes pour animer ce spectacle traditionnel.

Venez voir ces acteurs dans la piste !

Réservations au préalable sur le site hello asso ou bien dans votre Office de Tourisme d’Eugénie les Bains. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

