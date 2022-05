Course landaise, 8 août 2022, .

Course landaise

2022-08-08 – 2022-08-08

Prenez l’occasion d’entrer dans la “Mecque de la Course landaise pour découvrir la course landaise avec CUADRILLA Christophe AVIGNON et la Ganaderia Deyris comptant pour le challlenge Landes Béarn.

Accueil possible par l’association POMAREZ ARENES TRADITIONS à 11 h le matin pour assister au débarquement des coursières sur réservation.

Prenez l’occasion d’entrer dans la “Mecque de la Course landaise” et découvrez la une course landaise

Prenez l’occasion d’entrer dans la “Mecque de la Course landaise pour découvrir la course landaise avec CUADRILLA Christophe AVIGNON et la Ganaderia Deyris comptant pour le challlenge Landes Béarn.

Accueil possible par l’association POMAREZ ARENES TRADITIONS à 11 h le matin pour assister au débarquement des coursières sur réservation.

dernière mise à jour : 2022-04-25 par