Départ et arrivée au gymnase de la Peyre (direction piscine,collège). Départ rando à 8h à 8h30 , départ courses à 9h45 et 10h . pré-inscription et chronométrage sur https://ok-time.fr/ ou page facebook @uzerchenaturepassion ou 06 74 05 56 38.

Trail semi urbain et randonnée pédestre.Deux circuits :

– Trail découverte de 7,5 kms : parcours qui suit les méandres de la Vézère, agréable, sans difficulté, vue sur la vieille ville, accessible au plus grand nombre, à noter les 151 marches du lavoir à mi parcours.

– Trail semi-urbain de 18kms : parcours articulé autour du parcours de base qui constitue le début de ce trail, composé de boucles pour lesquelles il faudra rester vigilant au niveau des bifurcations pour ne pas se tromper. Circuit très varié, sur chemins et monotraces, ponctué de quelques belles ascensions, de parties roulantes, de beaux points de vue, qui vous permettra de visiter Uzerche et ses alentours, tout en retrouvant la Vézère à de nombreuses reprises.

Ouvert aux randonneurs sur le même parcours. 2 ravitaillements sur le parcours et à l’arrivée.

