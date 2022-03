COURSE LA THIONVILLOISE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

COURSE LA THIONVILLOISE Thionville, 19 juin 2022, Thionville. COURSE LA THIONVILLOISE Théâtre municipal Boulevard Foch Thionville

2022-06-19 – 2022-06-19 Théâtre municipal Boulevard Foch

Thionville Moselle 10ème édition de la « Thionvilloise » :

Deux parcours: marche et course.

Bulletins d’inscription disponibles à l’office de tourisme de Thionville, place Anne Grommerch – 6 500 places contactDDC@lesdamesdecoeur.fr http://www.lesdamesdecoeur.fr/ Les Dames de Coeur

Théâtre municipal Boulevard Foch Thionville

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Théâtre municipal Boulevard Foch Ville Thionville lieuville Théâtre municipal Boulevard Foch Thionville Departement Moselle

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

COURSE LA THIONVILLOISE Thionville 2022-06-19 was last modified: by COURSE LA THIONVILLOISE Thionville Thionville 19 juin 2022 Moselle thionville

Thionville Moselle