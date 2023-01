Course la Sarladaise Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir Sarlat-la-Canéda Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Sarlat-la-Canéda Au programme, des courses solo et randonnée ouvertes à tous niveaux, du débutant au confirmé.

Vous apprécierez découvrir ou redécouvrir la beauté des paysages que vous offrira la capitale du Périgord noir. 6 Km La Salamandre

13 Km La Sarladaise

28 Km500 La Périgourdine

42 Km La Ronde des Châteaux

13 Km Rando pédestre

Cani-trail 13 Km sans classement +33 6 86 95 25 29 Périgord Noir Athlétisme OT Sarlat

