COURSE LA RONDE DES BELVÉDÈRES Freyming-Merlebach, 13 novembre 2022

Moselle La ronde des Belvédères, course nature à travers la forêt du Warndt et la Carrière Barrois, se prépare à sa 2ème édition. Distance de 11,5 km pour un dénivelé positif de 200m.

Pour chaque participant, 1€ sera versé à une association d’aide locale.

Inscriptions en ligne ou le jour même (avec majoration du tarif). freymingmerlebachac@gmail.com +33 6 32 10 72 90 https://www.chronometrage.com/evenement/la-ronde-des-belvederes-3 Sarah Schwartz

