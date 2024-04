COURSE LA ROHRBACHOISE À TRAVERS LE FORT CASSO Salle Schuman Rohrbach-lès-Bitche, dimanche 19 mai 2024.

COURSE LA ROHRBACHOISE À TRAVERS LE FORT CASSO Salle Schuman Rohrbach-lès-Bitche Moselle

Dimanche

la Rohrbachoise est une journée sportive originale passant à travers l’intérieur d’un fort de la Ligne Maginot le Fort Casso ! Plusieurs parcours sont possibles. Vous avez le choix entre un parcours de course à pied de 10 km, un parcours de marche de 10 km et un parcours de marche de 7 km.

Les bénéfices de l’opération sont reversés aux associations « Laura les couleurs de la vie » et « Autour des Williams ».

Pour plus d’informations et pour s’inscrire https://aparohrbach.wixsite.com/larohrbachoiseTout public

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 23:59:00

Salle Schuman Rue des Sports

Rohrbach-lès-Bitche 57410 Moselle Grand Est

L’événement COURSE LA ROHRBACHOISE À TRAVERS LE FORT CASSO Rohrbach-lès-Bitche a été mis à jour le 2024-03-27 par OT DU PAYS DE BITCHE