Course la Passem Guiche Guiche Catégories d’évènement: Guiche

Pyrénées-Atlantiques

Course la Passem Guiche, 2 juin 2022, Guiche. Course la Passem Guiche

2022-06-02 – 2022-06-02

De 16h25 à 17h30, passage des coureurs de la course relais pour le soutien de l'occitan, gascon, la " lenga nosta " , sur la D261, puis sur la route de la Bidouze, et sur la D653. Animations tout au long de la course, vente de kilomètres, de tee shirts…

