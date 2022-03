Course la Passem Bidache, 2 juin 2022, Bidache.

Course la Passem Bidache

2022-06-02 – 2022-06-02

Bidache Pyrénées-Atlantiques Bidache

EUR 0 0 De 17h30 à 18h30, passage des coureurs de la course relais pour le soutien de l’occitan, gascon, la ” lenga nosta ” , sur la route de Guiche, rue des jardins et sur la route de Came. Animations tout au long de la course, vente de kilomètres, de tee shirts…

+33 5 59 56 03 49

La Passem

Bidache

dernière mise à jour : 2022-03-15 par