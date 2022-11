Course la Panadière Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis Catégories d’évènement: Aix-Villemaur-Pâlis

Aube

Course la Panadière Aix-Villemaur-Pâlis, 19 mars 2023, Aix-Villemaur-Pâlis. Course la Panadière

salle polyvalente Aix-Villemaur-Pâlis Aube

2023-03-19 – 2023-03-19 Aix-Villemaur-Pâlis

Aube Eur 7 10 Dimanche 19 mars : VILLEMAUR SUR VANNE – Course « La Panadière ». Course pédestre avec le label régional, épreuve qualitative aux championnats de France des 10 km. Parcours de 2 tours dans le village : un de 5 km et un de 10 km. Rendez-vous à 8h30 à la salle des fêtes pour un départ à 9h. Tarif : 7 € par avance et 10 € sur place. Organisé par l’association SDA Aix-en-Othe. Plus d’informations sur le site : http://lapanadiere.weebly.com. Contact : +33 (0)6 60 70 44 61 – cotard-marjory@bbox.fr cotard-marjory@bbox.fr +33 6 60 70 44 61 http://lapanadiere.weebly.com/ SDA Aix

Aix-Villemaur-Pâlis

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-Villemaur-Pâlis, Aube Autres Lieu Aix-Villemaur-Pâlis Adresse salle polyvalente Aix-Villemaur-Pâlis Aube Ville Aix-Villemaur-Pâlis lieuville Aix-Villemaur-Pâlis Departement Aube

Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-villemaur-palis/

Course la Panadière Aix-Villemaur-Pâlis 2023-03-19 was last modified: by Course la Panadière Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis 19 mars 2023 Aix-Villemaur-Pâlis Aube salle polyvalente Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Aix-Villemaur-Pâlis Aube