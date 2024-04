Course La Grimbotière Les Moutiers-en-Cinglais, samedi 21 septembre 2024.

Course nature (8.5 et 16km), randonnée commentée reconstitution d’un camp militaire avec hôpital de campagne.

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-21

MFR

Les Moutiers-en-Cinglais 14220 Calvados Normandie

