Ychoux Landes Ychoux 7 7 EUR Venez participer à la 10 ème édition de La Choureute !! Avec au programme : 4 circuits VTT : 20, 34, 47 ou 55 kms. 2 circuits Gravel : 70 ou 83 kms. 3 circuits cyclo : 50, 72 ou 94 kms. 2 randonnées pédestres de 9 h à 12 h :

· soit 12 kms accompagné par un guide avec un parcours commenté sur un thème différent chaque année en lien avec la faune, la flore ou l’historie locale.

