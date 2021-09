Champ-sur-Drac Champ-sur-Drac Champ-sur-Drac, Isère Course La Chenillarde Champ-sur-Drac Champ-sur-Drac Catégories d’évènement: Champ-sur-Drac

Isère

Course La Chenillarde Champ-sur-Drac, 11 septembre 2021, Champ-sur-Drac. Course La Chenillarde 2021-09-11 – 2021-09-11 Gymnase de Champ Sur Drac 68 chemin des Gonnardières

Champ-sur-Drac Isère Champ-sur-Drac Une course de 7km accessible à tous à partir de 16 ans, une randonnée de 7km

Tous les bénéfices de cette course permettront d’offrir des jeux, des jouets, des livres… pour la salle d’activité des enfants malades du CHU de Grenoble Alpes +33 6 70 30 29 63 http://lachenillarde.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par Office de Tourisme Grenoble Alpes

Gymnase de Champ Sur Drac 68 chemin des Gonnardières Champ-sur-Drac