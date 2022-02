Course LA CACIENNE stade municipal de CHECY, 15 mai 2022, Chécy.

**Dimanche 15 mai 2022 à CHECY** ——————————– **1er Edition** de la Course nature « **La Cacienne** » de 8Km départ 10h ou 15Km départ 10h20 ainsi qu’une course de 1 ou 2 Km pour les enfants départ 11h. Pass Sanitaire obligatoire (selon protocole sanitaire en vigueur) pour accéder au site de la course. Deux parkings possibles, soit derrière la tribune de football, soit au nouveau du gymnase des plantes. Le parcours est d’une seule boucle, tout terrain pour les deux distances, accessible à tous, idéal pour découvrir Chécy, Mardié et Combleux en empruntant des chemins de halage et sentier du bord de Loire. Inscription sur le site de **Protiming**. Maillot technique offert à tous les participants et cadeau surprise aux finishers Sur place structures gonflables gratuites pour enfants. Buvette, restauration et village exposants sur le site. Vestiaires et douches possibles au tribune de football. Plus d’info sur le face book « la cacienne » ou checyrunning45.fr

