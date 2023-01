Course La Breizh’Asia au Zooparc de Trégomeur Trégomeur, 23 mars 2023, Trégomeur Trégomeur.

Qui n’a jamais rêvé de courir proche des lions, des tigres ? Personne ? Étonnant… Alors venez nombreux participer à la 4e édition de la course “Breizh’Asia”, au profit des espaces animales, au cœur du zoo de Trégomeur, ! La Breizh’Asia est une course de 10 km en solo ou en duo à travers l’actuel zoo et au détour des allées de l’ancien zoo, fermé au public dans les années 2000. C’est aussi la première course organisée par et dans le parc. Départ des 10 km à 10h15 dans le parc, suivi des 3 courses enfants : Breizh Asia des lionceaux (2 km) à 12h pour les enfants nés entre 2008 et 2011, Breizh Asia des loutrons (0,9 km) à 12h45 pour les enfants nés entre 2012 et 2016, Breizh Asia des oursons (0,32 km) à 13h pour les enfants nés entre 2017 et 2021. Retrait des dossards possible dès le samedi 18/03/2023, fortement conseillé. La totalité des fonds récoltés sera reversée à des associations de protection d’espèces locales que le parc soutient : LPO de l’Ile Grande, Boules épiques, Piafs. OUVERTURE DU PARC LE DIMANCHE : exceptionnellement, pour les supporters désireux de voir au plus près la course le dimanche matin, le prix d’entrée au parc sera de 5€ jusqu’à 13h30, argent reversé aux associations (au lieu de 16,40 € / adulte et 11,40 € / enfant). A la fin de la course, les coureurs pourront bien sûr rester visiter le parc jusqu’à sa fermeture à 17h30.

